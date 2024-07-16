Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девять вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью. Кроме этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Вооруженные силы Украины ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Стало известно, почему не существует эффективной защиты от ракет «Искандера». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Вооруженные силы Украины ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Стало известно, почему не существует эффективной защиты от ракет «Искандера». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова