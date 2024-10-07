Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова