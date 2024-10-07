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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Крымом и Черноземьем
07 октября 2024, 07:58
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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#рф
#пво
Под Курском польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
Житель Суджи: польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
07 октября 2024, 07:09

Фото: istockphoto/e-crow

Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», — поделился он.

По его словам, была одна пара, которая хорошо знала местность. Он отметил, что в спешке они спрятались в ямке и через болото добирались до Льгова.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что Запад смеется над попытками Вооруженных сил Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией за счет действий в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ в связи с отказом покинуть город
МО: ВСУ угрожали обстрелять жителей Угледара за отказ покинуть город
07 октября 2024, 06:43

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливали дома, школы и больницы в Угледарском районе Донецкой народной республики (ДНР) с целью вынудить жителей покинуть подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что силы ВСУ позволяли угрожать открытием огня по жителям, которые отказывались покинуть город.

«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», – сообщило МО.

3 октября российские войска заняли Угледар в ДНР. Бойцы группировки «Востока» взяли город под свой контроль.

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В Черниговской области остановили производство дронов для ВСУ из-за диверсии
07 октября 2024, 06:10

Фото: istockphoto/NiseriN

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате диверсии пророссийских повстанцев в Черниговской области было сорвано производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова Лебедева цитирует РИА Новости.
По его словам, в результате пожара был уничтожен трансформатор на подстанции «Новый Быков» в Черниговской области.

«Нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Новое Быково, Петровка, Казацкое… важно, что временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков и ремонтные работы военной техники», – сообщил он.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные атаковали район авиабазы ракетами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), где предположительно располагались солдаты ВСУ.

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#дрон
#бпла
#всу
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Российский боец уничтожил украинские БПЛА и спас минометный расчет
Минобороны РФ: ефрейтор Волков сбил из автомата два украинских БПЛА
07 октября 2024, 01:31

Фото: istockphoto/zim286

ЕфрейторКонстантин Волков уничтожил два украинских квадрокоптера и спас минометную установку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, российские истребители обнаружили и уничтожили разведывательные беспилотники. Благодаря действиям лейтенанта минометное подразделение взяло под контроль огневую точку на украинской стороне, после чего была проведена атака на базу противника.

Ранее экипаж БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил украинский военный беспилотник «Баба Яга» в районе Суджи Курской области.

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#всу
#украина
#россия
#вс рф
#бпла
#минобороны рф
#курская область
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Стариков: Запад смеется над действиями ВСУ в Курской области
06 октября 2024, 22:49

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Запад смеется над попытками ВСУ перехватить инициативу в конфликте с Россией за счет действий в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, удерживание позиций в Курской области не имеет никакого смысла.
«Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — сокрушался он.
Стариков отметил, что продолжение боевых действий в курском приграничье стратегически невыгодно, так как Россия не перебросила свои войска из Донбасса, на что так рассчитывал киевский режим.
«Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти», — пожаловался офицер.
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*признан в России иноагентом
#россия
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#вс рф
#зеленский
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#курская область
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Стало известно, как Зеленский ускорил наступление ВС РФ в Донбассе
Аналитик Макговерн: Зеленский ускорил наступление ВС РФ в ДНР, напав под Курском
06 октября 2024, 21:18

Напав на Курскую область, глава киевского режима Владимир Зеленский в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
«Вопрос в том, как долго Зеленский сможет оставаться на посту, когда большинству людей ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе. Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно», — прокомментировал собеседник.
Макговерн пояснил, что боевикам ВСУ недоступно подкрепление, поскольку оно находится под Курском, кроме того, Украина лишилась Угледара — пункта, перекрывавшего выход к Днепру.

«Они (боевики ВСУ) проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются», — заключил эксперт.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали российские власти, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет своих целей.

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#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#владимир зеленский
#новости
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ВС России закончили зачистку Угледара, операция завершена
Замкомандующего Греков: ВС РФ закончили зачистку Угледара, операция завершена
06 октября 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

ВС РФ закончили зачистку Угледара от боевиков ВСУ, операция по захвату города завершена. Об этом сообщил замкомандующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. По его словам, сейчас артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику.
«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации…Все приходилось брать с боями, штурмом…Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — приводят слова замкома в Минобороны России.
Греков рассказал, что первыми над освобожденным Угледаром водрузили Знамя Победы и флаг Россиию
«А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа», — отметил генерал.
Спецназовец с позывным Молоток также добавил, что укрепрайоны в Угледаре были довольно серьезными — использовались противотанковые мины, рвы, блиндажи и прочее.

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#флаг
#минобороны
#вс рф
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#донбасс
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Стало известно о последнем плане Зеленского при поражении
Аналитик Меркурис: Зеленский готовится сбежать на Запад вместо переговоров
06 октября 2024, 20:00

Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится сбежать на Запад, когда произойдет поражение ВСУ на фронте. Такое предположение на YouTube-канале Duran высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что для Зеленского более привлекательной инициативой является так называемое правительство в изгнании, нежели мирный диалог, поскольку первый вариант позволяет ему пользоваться деньгами Запада.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но политик отменил выборы на фоне военного положения и узурпировал власть.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#владимир зеленский
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Мирошник: порты Одесской области являются хабами для помощи Запада
06 октября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Mordolff

Порты под Одессой являют собой хабы, через которые боевики ВСУ получают помощь от западных союзников. Об этом у себя на канале в Telegram написал российский посол Родион Мирошник.
«Украинские порты Одесской области - основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали», — сказано в публикации.

Ранее Мирошник предположил, когда могут состояться выборы на Украине, в каком случае они будут выгодны главе киевского режима Владимиру Зеленскому, и что будут из себя представлять.

Перед этим в МО РФ показали кадры удара по кораблю в Одесской области.

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#россия
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