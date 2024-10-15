Появилась информация об обменах телами погибших между Россией и Украиной

Фото: сайт Кремля
Обмен телами погибших между Киевом и Москвой идет на постоянной основе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что это вопрос гуманитарного характера. По её словам, военные занимаются этой темой. Помимо этого, наше министерство обороны вместе с другими службами постоянно работает над ней.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области на территорию Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области на территорию Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова