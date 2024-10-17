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Военнослужащие штурмовых подразделений группировки «Восток» сообщили, что противник под Угледаром практически не оказывает сопротивления, предпочитая отступать или сдаваться в плен. Наиболее упорно сражаются иностранные наемники. Об этом проинформировало Минобороны России.
По словам военных, украинские бойцы в настоящее время не демонстрируют высокой подготовки. Они отметили, что лишь единицы оказывают серьёзное сопротивление. Чаще всего это иностранные наёмники.
Командир штурмового отряда с позывным «Саваль» сообщил, что ранее украинские военные имели при себе документы, подтверждающие их обучение на базах НАТО, но сейчас таких документов нет. По его словам, их кидают в бои без тренировок.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Командир штурмового отряда с позывным «Саваль» сообщил, что ранее украинские военные имели при себе документы, подтверждающие их обучение на базах НАТО, но сейчас таких документов нет. По его словам, их кидают в бои без тренировок.
«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», — добавил стрелок штурмового отряда с позывным «Шип».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова