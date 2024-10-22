Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области, а также по одному над территориями Орловской и Тульской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова