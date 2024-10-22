Один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА

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Из-за атаки вражеских БПЛА аэропорт Нижнего Новгорода не отправляет и не принимает рейсы. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород», — отмечается в сообщении Кореняко в его Telegram-канале.
По его словам, службы аэропортов, диспетчеры и экипажи воздушных судов принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в Тульской области два спиртзавода подверглись атаке украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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