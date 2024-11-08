Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 17 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть вражеских дронов были перехвачены над территорией Воронежской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Саратовской области и один — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военные ВС РФ сбросили на украинских боевиков трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военные ВС РФ сбросили на украинских боевиков трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова