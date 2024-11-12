Российские войска продолжают атаки на систему ПВО Киева и Киевской области

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn
После нескольких ночных ударов по объектам ПВО в Киеве и Киевской области, украинские военные и аналитики пришли к выводу, что российские войска методично разрушают противовоздушную систему обороны столичного региона. Об этом информирует издание «Военное обозрение».
В ночь на 12 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по украинским военным объектам в различных регионах страны. Взрывы были зафиксированы в Харькове, а также в Вышгороде, Броварах, Обухове, Шостке и Конотопе. Особенно интенсивные атаки продолжались на Киев и его окрестности.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Контратака ВСУ в Судже, бои в Курской области, подрыв Кураховской дамбы в ДНР: последние новости СВО
Командир группы спецназа Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей из Нью-Йорка
Снайпер войскового спецназа уничтожил группу украинских военных одним выстрелом
«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те ее звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пораженные РЛС и ЗРК», — указано в статье.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Контратака ВСУ в Судже, бои в Курской области, подрыв Кураховской дамбы в ДНР: последние новости СВО
Командир группы спецназа Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей из Нью-Йорка
Снайпер войскового спецназа уничтожил группу украинских военных одним выстрелом
Дарья Осипова