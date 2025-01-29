Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Брянской областью, 3 – над Нижегородской областью, 11 – над Смоленской областью, 7 – над Тверской областью, 4 – над Белгородской областью, 3 – над Калужской областью, один – над Ростовской областью и один – над Ленинградской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова