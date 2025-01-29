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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 104 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Брянской областью, 3 – над Нижегородской областью, 11 – над Смоленской областью, 7 – над Тверской областью, 4 – над Белгородской областью, 3 – над Калужской областью, один – над Ростовской областью и один – над Ленинградской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну
29 января 2025, 07:28

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер отметил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, по инициативе бывшей американской администрации во главе с экс-президентом США Джо Байденом, уговорил украинцев продолжать войну.

Путин добавил, что это не является секретом, поскольку высокопоставленные украинские чиновники впоследствии открыто говорили об этом. Он также добавил, что руководство Великобритании не скрывает своих намерений и также публично заявляет о своем решении отказаться от соглашения и продолжить конфликт.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ
29 января 2025, 06:40

Фото: iStock/Michele Ursi

В районе Волчанска солдаты украинской армии не исполняют приказов об атаке на позиции ВС России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику», — поделился Марочко с РИА Новости.

По словам эксперта, солдаты не выполняют приказ об атаке, ссылаясь на нехватку личного состава, неподходящую погоду и отсутствие необходимого количества материально-технических средств. По факту многочисленных случаев саботажа на позиции ВСУ в Волчанске направлена инспекционная проверка.

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Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ
29 января 2025, 06:06

Фото: iStock/SurkovDimitri

Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с главой дипломатии Евросоюза Каем Калласом и поговорил о продолжении в оказывании давления на Россию. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснил источник издания причиной продолжения давления является достижение мира на Украине. К тому же политики обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем, а именно приоритеты сторон во внешней политике, которые возникают из-за Китая.

Напомним, что ранее Марко Рубио заявил об остановке финансовой поддержки Украины на 90 дней. В связи с этим ожидается остановка выплаты зарплат украинским чиновникам от Госдепа США.

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#россия
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В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку
29 января 2025, 05:57

Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгородской области есть пострадавший после атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Мужчина был направлен в больницу для оказания необходимой помощи. У него зафиксировано непроникающее ранение грудной клетки.

Также в результате удара были выбиты окна в двух квартирах и повреждены четыре автомобиля. Дальнейшее обследование места произойдет в светлое время суток.

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Меркурис: после падения Красноармейска произойдет устранение Зеленского
29 января 2025, 05:47

Фото: iStock/krblokhin

Когда армия России возьмет Красноармейск, в Киеве начнется политический кризис, в результате которого Владимир Зеленский будет устранен. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск (российское название Красноармейск – прим. ред.), и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь», – пояснил эксперт.

Свое высказывание о кризисе он объяснил на примере недавнего заявления главы ГУР Кирилла Буданова*. Последний предупредил об угрозе существования Украины, если процесс мирных переговоров не начнется до лета.

В связи с этим, Зеленский является главной причиной отсутствия диалога, поэтому в Киеве стоит ждать политический кризис, а после и устранение Зеленского.

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AP: украинские чиновники могут лишиться зарплаты от Госдепа США
29 января 2025, 04:49

Фото: iStock/Diy13

На Украине чиновники могут лишиться денег, которые им выплачивал госдепартамент США в рамках оказания иностранной помощи. Об этом сообщает Associated Press.
«Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике», — пишут в издании.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио приказал приостановить финансовую помощь Украине на 90 дней. Это решение распространяется и на остальные страны, входящие в программу иностранной помощи. Исключением стали Израиль и Египет.

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#украина
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Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах
Зеленский призвал мир принудить РФ к переговорам на фоне заявлений Путина
29 января 2025, 04:31

Фото: iStock/3dmitry

Владимир Зеленский призвал мир принудить Россию к переговорам после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима и невозможности участвовать в подписании документов. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.
«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — говорится в сообщении.

Такой ответ Зеленский дал после заявлений Путина о готовности к переговорам с кем угодно, так как глава киевского режима утратил свою легитимность. Также глава РФ подметил и указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.

При этом британский аналитик Александр Меркурис предположил, что переговорный процесс может состоятся исключительно между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский лидер захочет исключить из диалога Евросоюз и Киев, так как они помешают урегулированию конфликта.

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Киевский режим забирал у родителей детей и вывозил их
Жительница Новогродовки: власти Киева забирали детей у родителей и вывозили их
29 января 2025, 04:11

Фото: iStock/BrianAJackson

Как рассказала жительница Новогродовки в ДНР Ирина, власти Киева забирали у родителей детей и вывозили их из города. Об этом пишут РИА Новости.
«Детей отбирали, маленьких. Я знаю одних людей по Донецкой улице из города Новогродовки. Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали», — поделилась Ирина с изданием.

Новогродовка является городом в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 8 сентября прошлого года в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

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В Казани закрыли аэропорт на фоне объявленной опасности атаки БПЛА
29 января 2025, 02:35

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом пишут в Mash.
«План «Ковер» ввели в аэропорту Казани в 1:30 из-за угрозы атаки беспилотников», — сообщает telegram-канал.

На данный момент аэропорт закрыт на вылет и прилет самолетов. Уже задерживаются по шесть рейсов на вылет и прилет.

Напомним, что ранее МЧС объявили в регионе опасность атаки БПЛА.

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