Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики, среди них есть потери
Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало формировать штурмовые группы с участием женщин. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, уже зафиксированы первые потери.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Одесской области на юге Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.
Читайте также: