Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики, среди них есть потери

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало формировать штурмовые группы с участием женщин. Об этом пишет РИА Новости.



По информации российских силовых структур, уже зафиксированы первые потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в Одесской области на юге Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

Дарья Осипова

