Стало известно, что представители Пентагона прибыли на Украину с тайным визитом

19 ноября 2025, 06:57

Politico: В Киев для встречи с Зеленским прибыла делегация из Пентагона

Фото: iStock/ValleraTo

Высокопоставленные представители армии США прибыли в Киев с необъявленным визитом. Делегацию возглавляют министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.





Американские представители планируют провести встречи с украинскими военными, законодателями и Владимиром Зеленским. Визит связан с попытками Вашингтона найти способы ускорить завершение конфликта на Украине.



Одной из ключевых целей переговоров станет обсуждение возможной передачи Вашингтону со стороны Киева технологий производства беспилотников.



