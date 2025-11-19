Стало известно, что представители Пентагона прибыли на Украину с тайным визитом
Politico: В Киев для встречи с Зеленским прибыла делегация из Пентагона
Высокопоставленные представители армии США прибыли в Киев с необъявленным визитом. Делегацию возглавляют министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Американские представители планируют провести встречи с украинскими военными, законодателями и Владимиром Зеленским. Визит связан с попытками Вашингтона найти способы ускорить завершение конфликта на Украине.
Одной из ключевых целей переговоров станет обсуждение возможной передачи Вашингтону со стороны Киева технологий производства беспилотников.
В материале отмечается, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не посещал Украину. Это сделает Дрисколла и Джорджа самыми высокопоставленными представителями Пентагона, которые побывают в Киеве при администрации текущего американского лидера Дональда Трампа.
18 ноября сообщалось, что Трамп будет готов подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним.