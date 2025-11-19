Около 20 взрывов прогремело над Краснодарским краем

19 ноября 2025, 02:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Краснодарским краем прогремело около 20 взрывов. Об этом пишет Telegram-канале Kub Mash, публикуя кадры с места события.





Уточняется, что около тринадцати взрывов зафиксировали в Славянске-на-Кубани, где работает система ПВО.





«Ещё пять взрывов уже в небе над Краснодаром слышали жители ЮМР», — говорится в публикации.