Около 20 взрывов прогремело над Краснодарским краем
Над Краснодарским краем прогремело около 20 взрывов. Об этом пишет Telegram-канале Kub Mash, публикуя кадры с места события.
Уточняется, что около тринадцати взрывов зафиксировали в Славянске-на-Кубани, где работает система ПВО.
«Ещё пять взрывов уже в небе над Краснодаром слышали жители ЮМР», — говорится в публикации.Ранее в городе объявили беспилотную опасность. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и быть осторожными: избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и не выходить из укрытия до отмены сигнала «Отбой».
18 ноября в Госдуме объяснили, почему Зеленский заговорил о переговорах с Россией. Возможно, что он решил отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала.