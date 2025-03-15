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Появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ

Опубликовали запись переговоров экипажа Су-30МС2 ВКС РФ о сбитом МиГ-29 ВСУ
Фото: iStock/Flight Video & Photo

Фото: iStock/Flight Video & Photo

В Telegram-канале «Воевода Вещает» появилась аудиозапись переговоров экипажа российского истребителя Су-30МС2, связанных с уничтожением украинского МиГ-29.
Согласно записи, российские пилоты обсуждали детали атаки, в ходе которой самолет ВСУ был сбит. На аудио прозвучали реплики о решении украинского летчика катапультироваться из горящего самолета.

«Спасибо за информацию, очень радостно», — ответил один из членов экипажа Су-30МС2.
Другой военный РФ добавил, что ничего хорошего солдату ВСУ пожелать не может.

Аудио длится чуть больше 1 минуты, полностью его все еще можно найти в «Воеводе».

«Мы слушаем вас постоянно. Даже не пытайтесь что-то утаить», — подписал автор Telegram-канала в посте, обращаясь к украинцам.
Минобороны РФ 22 февраля заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки. При этом украинские ВВС о потере очередного истребителя не доложили.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве.

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15 марта 2025, 00:59

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Украина предложила создать на территории Беларуси лагеря для содержания военнопленных, включая как украинских, так и российских солдат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, которое транслировал телеканал «Россия 1».
По словам Лукашенко, Киев выступил с инициативой, согласно которой Минск должен контролировать такие лагеря, обеспечивая условия содержания, медицинскую помощь и соблюдение норм.

«Это с Украины было предложение: мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — говорил Президент Белоруссии.
Однако белорусская сторона подчеркнула, что для реализации плана необходимо согласование с Россией. Лукашенко отметил, что Беларусь готова поддержать идею только после договорённостей между Москвой и Киевом.

«Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — объяснил он.
​Также во время интервью Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника».

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Стало известно, на что рассчитывает Трамп в переговорах с Россией
Политолог Демчук: Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира на Украине
15 марта 2025, 00:00

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира в конфликте на Украине, так как одна из его максимальных задач — это цель стать миротворцем. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его словам, для американского лидера очень важно понять позицию и интересы России, так как он понимает у Москвы более сильные переговорные позиции.
«Полдела Трамп уже сделал. Он, что называется, «нагнул» Украину, и для репутации президента США будет очень болезненно, если России отвергнет его предложения. Порушится весь его имидж миротворца. Понятно, что в этой ситуации Нобелевская премия мира Трампу, как тому же Картеру, который, в свое время, помирил Израиль и Египет, не светит», — поделился аналитик для Общественной Службы Новостей.
В свою очередь замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал так называемое «бесшумное» ужесточение антироссийских санкций со стороны США. В беседе с RT эксперт пояснил, что это попытка усилить давление на Москву, но без активных мер, чтобы не сорвать переговоры.
«Попытка усилить давление на Москву, но без бряцания оружием, потому что параллельно ведутся переговоры и, наверное, это могло бы ухудшить процесс. Но то, что администрация Трампа будет использовать эти возможности для торга с Россией, было понятно с самого начала», — отметил он.
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«Пошутил немного»: Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки
Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были шуточным сарказмом
15 марта 2025, 00:00

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп признал, что его прошлые заявления о завершении конфликта на Украине за 24 часа носили саркастический характер. Об этом он заявил в интервью журналистке Шэрил Эткинсон.
Трамп пояснил, что его слова о быстром урегулировании были «шуткой», хотя и отражали желание найти решение.

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — пояснил лидер США.
Он отметил прогресс в переговорах о прекращении огня, но предупредил, что отказ России от диалога станет «плохой новостью для всего мира». По мнению президента, текущие усилия по деэскалации важны, однако их успех во многом зависит от позиции Москвы.

Ранее сообщалось, что стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это.

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«Декабрь 2024 года»: в ВСУ назвали дату начала конца Курской авантюры
Pravda.Ru: в ВСУ назвали декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры
14 марта 2025, 23:52

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Один из боевиков ВСУ назвал декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры, так как именно тогда первый российский БПЛА уничтожил украинскую технику на единственном пути снабжения. Об этом сообщает Pravda.Ru. По его словам, к концу зимы «стало совсем плохо», российская армия освободила Свердликово и взяла под полный огневой контроль логистику ВСУ.
«Стаи российских дронов брали под прицел все, что двигалось по этой трассе, что очень затрудняло украинское снабжение. Не надо и говорить, что эвакуация раненых бандеровцев стала просто невозможной, а солдаты ВСУ на долгие недели застревали на своих позициях, не имея возможностей для выхода и ротации», — пишет издание.
Тем временем главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что сейчас происходит с военной техникой ВСУ, которую те бросают на поле боя. В беседе с RT эксперт назвал ее законными военными трофеями, которые представляют большой интерес для изучения сильных и слабых сторон и повышения эффективности борьбы с ними. По его словам, после эвакуации с фронта технику исследуют специалисты российского ОПК.
«Дальше это становится предметом анализа и в последующем улучшения наших систем поражения. Также наши профильные предприятия и институты, которые занимаются разработкой такой же техники, могут изучать ее на предмет возможного внедрения или анализа тех или иных технических решений», — пояснил Коротченко.
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Аналитик Матвийчук: Киев может вернуться в состав России
14 марта 2025, 23:49

Фото: iStock/Vadven

Из-за того, что на Украине подавлено протестное движение и страна увязла в болоте неонацизма, Киев может вернуться в состав России. Об этом заявил военный аналитик Анатолий МАтвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, возвращение Киева под российский контроль сейчас зависит не от РФ, а от внутриполитической ситуации на Украине.
«Мы видим, что протестного движения не наблюдается, страна погрязла в болоте неонацизма. Я не исключаю, что Киев все-таки вернется в состав России. Это наша территория, без нас ее делить никто не имеет права», — подчеркнул он.
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