Появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ

Фото: iStock/Flight Video & Photo
В Telegram-канале «Воевода Вещает» появилась аудиозапись переговоров экипажа российского истребителя Су-30МС2, связанных с уничтожением украинского МиГ-29.
Согласно записи, российские пилоты обсуждали детали атаки, в ходе которой самолет ВСУ был сбит. На аудио прозвучали реплики о решении украинского летчика катапультироваться из горящего самолета.
Аудио длится чуть больше 1 минуты, полностью его все еще можно найти в «Воеводе».
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве.
Читайте также:
«Выпускать нельзя»: аналитик объяснил, как следует поступить с ВСУ в Курской области перед перемирием
Лукашенко объяснил идею Киева создать в Белоруссии лагеря для помощи ВСУ
«Пошутил немного»: Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки
«Спасибо за информацию, очень радостно», — ответил один из членов экипажа Су-30МС2.Другой военный РФ добавил, что ничего хорошего солдату ВСУ пожелать не может.
Аудио длится чуть больше 1 минуты, полностью его все еще можно найти в «Воеводе».
«Мы слушаем вас постоянно. Даже не пытайтесь что-то утаить», — подписал автор Telegram-канала в посте, обращаясь к украинцам.Минобороны РФ 22 февраля заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки. При этом украинские ВВС о потере очередного истребителя не доложили.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве.
Читайте также:
«Выпускать нельзя»: аналитик объяснил, как следует поступить с ВСУ в Курской области перед перемирием
Лукашенко объяснил идею Киева создать в Белоруссии лагеря для помощи ВСУ
«Пошутил немного»: Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки
Мария Моисеева