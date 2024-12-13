ТСН: взрывы прогремели в Одесской области

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В Одесской области зафиксированы взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Детали происшествия пока не уточняются.
Информация появилась на фоне общей напряжённости в регионе. Также ранее ночью сообщалось, что взрывы произошли в Буче Киевской области.
Ситуация остаётся под наблюдением, а власти пока не предоставили дополнительных данных о возможных повреждениях или пострадавших.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Запорожской области, в районе села Работино, украинские боевики оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях.
Также стало известно, что в РФ участникам СВО хотят списать кредитные долги за вклад в защиту страны.
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«Одесская область — взрывы», — говорится в сообщении.
Информация появилась на фоне общей напряжённости в регионе. Также ранее ночью сообщалось, что взрывы произошли в Буче Киевской области.
Ситуация остаётся под наблюдением, а власти пока не предоставили дополнительных данных о возможных повреждениях или пострадавших.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Запорожской области, в районе села Работино, украинские боевики оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях.
Также стало известно, что в РФ участникам СВО хотят списать кредитные долги за вклад в защиту страны.
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Мария Моисеева