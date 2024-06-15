ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на промышленном объекте под Киевом

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Топливную инфраструктуру аэропорта Борисполя потушили украинские пожарные на четвертые сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Киевская область: 15 июня в 7.21 (совпадает с мск — Прим. ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня», – говорится в сообщении ведомства.
Изначально сообщалось о возгорании промышленного объекта в Киевской области, также украинские СМИ сообщали о взрывах. Позже Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что речь идет о топливной инфраструктуре аэропорта Борисполя. Пожар начался из-за упавших обломков. В ликвидации огня участвовали 249 спасателей и 98 единиц техники.
Кроме того, военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» говорил, что удар со стороны ВС РФ по бориспольской авиагавани нанес урон Украине. Он отмечал, что атаки таких объектов помогают приблизить победу, поэтому их будут совершать и далее.
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