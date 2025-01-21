Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников

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В Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых пространств», — написал Анохин в своем telegram-канале.
В ночь на 21 января Смоленская область стала не первой, где зафиксировали налет беспилотников. В городе Лиски Воронежской области произошел пожал на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки дронов ВСУ.
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