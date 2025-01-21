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Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.


«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых пространств», — написал Анохин в своем telegram-канале.

В ночь на 21 января Смоленская область стала не первой, где зафиксировали налет беспилотников. В городе Лиски Воронежской области произошел пожал на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки дронов ВСУ.

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Mash: в Смоленске загорелся жилой дом после падения беспилотника
21 января 2025, 01:46

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В результате падения беспилотника в Смоленске случилось возгорание жилого дома. Об этом сообщает Mash.
«Один из украинских БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска», — пишут в telegram-канале.

Как рассказали местные жители, беспилотник врезался в крышу здания, в результате чего началось возгорание. От взрывной волны были выбиты стекла на последнем этаже дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» писало об атаке дронов ВСУ на Смоленск. Жители рассказали о взрывах в городе. Предварительно, беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ.



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Shot: в Смоленске взрывы на фоне объявленной опасности атаки БПЛА
21 января 2025, 01:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Смоленска рассказывают о взрывах на фоне объявленной в области опасности атаки беспилотников. Об этом пишет Shot.
«Серия взрывов прогремела над Смоленском. Предварительно, целью атаки является местный НПЗ Ярцево», — сообщают в telegram-канале.

Беспилотники ВСУ летят в сторону нефтеперерабатывающего завода Ярцево. Также в городе работает система ПВО. Предварительно, удалось сбить несколько беспилотников. Ранее в Смоленской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Жители Смоленска рассказали, что всего слышали от трех до семи взрывов. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.

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Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни
21 января 2025, 01:24

Фото: iStock/Ruma Aktar

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, конфликт на Украине не будет завершен в ближайшие дни. Слова главы государства передает телеканал BFM TV.
«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — сказал Макрон.

Свое заявление французский лидер сделал на фоне обещаний президента США Дональда Трампа положить конец конфликту в ближайшее время. До своей инаугурации глава Штатов не раз говорил о том, что завершит СВО за 24 часа. Напомним, Дональд Трамп официально стал президентом США 20 января.

При этом Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин уже сделали свои заявления о готовности к переговорам. Первый написал об этом в своем telegram-канале, а президент России поделился своим желанием пойти на контакт с администрацией Трампа в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

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Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ
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Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий
21 января 2025, 01:05

Фото: iStock/kanzefar

Саперы российской армии разминировали свыше 85 тысяч гектаров на освобожденных территориях, что равняется 850 тысячам квадратных метров. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров», — поделились в ведомстве.

Также российские солдаты совершили проверку свыше 17 тысяч зданий и уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных элементов. В рамках операции саперы осмотрели дороги, газопроводы, линии электропередач и водоводы.

Саперы РФ выполняют свои задачи и в гуманитарных целях. Так, в Лаосе российская армия совершила шесть операций и отчистила от взрывоопасных элементов свыше 190 гектаров территории.

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Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ
20 января 2025, 23:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В городе Лиски Воронежской области сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после атаке беспилотников ВСУ. Об этом пишут в telegram-канале Shot.
«Возгорание на НПЗ началось в результате атаки БПЛА в городе Лиски Воронежской области», — рассказали в издании.

По информации telegram-канала, ранее местные жители сообщали о взрывах в небе над городом. Сейчас на территории НПЗ работают экстренные службы для устранения последствий. Пострадавших в результате происшествия нет.

Это не первая атака украинских дронов на город. В результате налета 15 января также произошел пожар на территории НПЗ.




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Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа
20 января 2025, 23:16

Фото: iStock/sb2010

Глава РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Американский лидер принес присягу вечером 20 января.
«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
При этом Владимир Путин также заявил о готовности к диалогу по урегулированию украинского конфликта во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. На нем российский лидер отметил:

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса...», — сказал президент РФ.

Дональд Трамп стал 47 президентом Штатов и заступил на свой пост 20 января. В ходе инаугурации он подчеркнул свое желание стать «миротворцем и объединителем».

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Военэксперт Кошкин: ни одна страна не может противостоять мощи «Орешника»
20 января 2025, 22:44

Фото: iStock/bpawesome

Ни одна страна в мире на данный момент не может противостоять мощи баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя главкома ВСУ Александра Сырского, который заявил об отсутствии у украинской армии средств для борьбы с «Орешником», уточнив, что бороться с ракетой лишь несколько систем ПВО.
«Нет ни у кого в мире таких средств, чтобы противостоять «Орешнику». Никто и не собирается давать их Украине, потому что их нет. И признать это никто не хотел бы», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Вместе с тем в Госдуме назвали цели Владимира Зеленского в Курской области. Депутат Алексей Чепа в комментарии для RT отметил, что для главы киевского режима ситуация в Судже — козырная карта на возможных переговорах. По его мнению, Зеленский бросает под райцентр все элитные подразделения, чтобы удержать населенный пункт до начала переговорного процесса.
«Ситуация для ВСУ там очень критичная. И каждый день мы видим, как наши вооруженные силы освобождают поселок за поселком. И в районе Суджи формируется самая напряженная обстановка», — рассказал Чепа.
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В Госдуме назвали возможный второй фронт против Украины
Депутат Шеремет: ЕС мог бы открыть второй фронт на Украине во избежание развала
20 января 2025, 18:47

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Европа могла бы открыть второй фронт против Украины, чтобы избежать своего развала, но политики продолжают пресмыкаться перед США, тем самым предавая свой народ. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии для NEWS.ru. По его мнению, если бы европейская элита обладала здравым смыслом, то сразу приняла бы такое решение.
«Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую нацистскую украинскую нечисть, тем самым снова оказаться «на коне» и не допустить дробления Европейского союза на отдельные составляющие», — пояснил парламентарий.
Тем временем американская газета New York Times пишет, что давняя симпатия избранного президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину поможет Москве выгодно завершить конфликт на Украине. По данным издания, сейчас не до конца понятно, как именно Трамп планирует достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», —указано в материале.
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Командир штурмовиков Горец: Зеленского могут устранить американские работодатели
20 января 2025, 18:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Владимира Зеленского, который продал страну и душу дьяволу, в ближайшее время могут устранить его «американские работодатели». Об этом заявил командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец в интервью NEWS.ru.
По его мнению, глава киевского режима не должен был ориентироваться на США и допускать конфликта с Россией.
«Америка — страна, в которой официально разрешили «Церковь Сатаны» (деятельность организации признана нежелательной в РФ — прим. ред.) и другие проявления безбожества. Как можно было пойти у них на поводу? Ради денег?», — посетовал боец.
Горец подчеркнул, что такие деньги помогут Зеленскому жить в роскоши и добиться высокого уровня жизни, но потеряно было больше, так как деньги «не повод, чтобы продать страну и душу дьяволу».

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