Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на приграничный регион

12 мая 2026, 18:48

Богомаз: мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по машине в брянском селе Кистер

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в мессенджере Max.





Украинские боевики с помощью FPV-дрона ударили по движущемуся автомобилю в селе Кистер Погарского района. Находившийся внутри мужчина получил ранения, его доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель», — написал Богомаз.