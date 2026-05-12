Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на приграничный регион
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в мессенджере Max.
Украинские боевики с помощью FPV-дрона ударили по движущемуся автомобилю в селе Кистер Погарского района. Находившийся внутри мужчина получил ранения, его доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
«В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель», — написал Богомаз.7 мая он сообщал, что в результате ночного массированного налета БПЛА на регион пострадали 13 мирных жителей, в том числе ребенок. Тогда силы ПВО перехватили 121 цель в небе.