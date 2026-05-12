Над Россией сбили 40 беспилотников ВСУ за восемь часов
Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ над Россией за восемь часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
По информации военного ведомства, вражеская атака отражалась 12 мая в период с 09:00 до 17:00 мск. Целями стали Белгородская, Брянская, Курская, Самарская и Оренбургская области, а также Республика Крым.
Напомним, что прошедшей ночью над тремя регионами перехватили 27 БПЛА самолетного типа. Нападению подверглись территории Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
