ВСУ сбросили взрывчатку на трассу в ЛНР, есть погибшие

20 июня 2026, 13:56

Глава ЛНР Пасечник: Мужчина хотел сам убрать сброшенную ВСУ взрывчатку

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трагедии на трассе, ведущей в сторону Ростовской области. В результате сброса взрывных устройств с украинского беспилотника погибли два человека, написал чиновник в Макс.