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ВСУ сбросили взрывчатку на трассу в ЛНР, есть погибшие

Глава ЛНР Пасечник: Мужчина хотел сам убрать сброшенную ВСУ взрывчатку
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трагедии на трассе, ведущей в сторону Ростовской области. В результате сброса взрывных устройств с украинского беспилотника погибли два человека, написал чиновник в Макс.



Местный житель заметил подозрительный предмет и попытался убрать его своими силами, что привело к взрыву. Пасечник принес соболезнования семьям погибших и в очередной раз призвал граждан соблюдать бдительность и не трогать незнакомые объекты.

Обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ носят системный характер. Так, накануне ударам подверглись населенные пункты Калиново и Рубежное — там пострадали четыре человека. Днем ранее в Сватово и Кременском округе в результате атак на жилой сектор и автотранспорт погибли мужчина и женщина.

Перед этим мужчина погиб от удара дрона боевиков по Брянской области. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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