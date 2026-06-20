ВСУ сбросили взрывчатку на трассу в ЛНР, есть погибшие
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трагедии на трассе, ведущей в сторону Ростовской области. В результате сброса взрывных устройств с украинского беспилотника погибли два человека, написал чиновник в Макс.
Местный житель заметил подозрительный предмет и попытался убрать его своими силами, что привело к взрыву. Пасечник принес соболезнования семьям погибших и в очередной раз призвал граждан соблюдать бдительность и не трогать незнакомые объекты.
Обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ носят системный характер. Так, накануне ударам подверглись населенные пункты Калиново и Рубежное — там пострадали четыре человека. Днем ранее в Сватово и Кременском округе в результате атак на жилой сектор и автотранспорт погибли мужчина и женщина.
Перед этим мужчина погиб от удара дрона боевиков по Брянской области. Подробности в нашем материале.
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