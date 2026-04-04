Достижения.рф

В ЛНР беспилотники полностью разрушили гостиницу в Беловодске, пострадавших нет

Фото: Istock/Niseri

В Беловодске ЛНР атака украинских беспилотников разрушила двухэтажную гостиницу. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.



Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что атака повредила жилые дома и хозяйственные постройки на противоположной стороне улицы.

«МЧС оперативно отреагировало и ликвидировало огонь», — написал Пасечник в личном блоге.
Кроме того, по информации главы республики, в посёлке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре. Взрывная волна повредила остекление жилых домов. В Луганске, в Ленинском районе города, осколки сбитого БПЛА повредили крышу и остекление частного дома. Пасечник добавил, что никто не пострадал.

В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 4 апреля.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0