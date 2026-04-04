В ЛНР беспилотники полностью разрушили гостиницу в Беловодске, пострадавших нет

04 апреля 2026, 19:45

В Беловодске ЛНР атака украинских беспилотников разрушила двухэтажную гостиницу. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.





Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что атака повредила жилые дома и хозяйственные постройки на противоположной стороне улицы.

«МЧС оперативно отреагировало и ликвидировало огонь», — написал Пасечник в личном блоге.