В ЛНР беспилотники полностью разрушили гостиницу в Беловодске, пострадавших нет
В Беловодске ЛНР атака украинских беспилотников разрушила двухэтажную гостиницу. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что атака повредила жилые дома и хозяйственные постройки на противоположной стороне улицы.
«МЧС оперативно отреагировало и ликвидировало огонь», — написал Пасечник в личном блоге.Кроме того, по информации главы республики, в посёлке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре. Взрывная волна повредила остекление жилых домов. В Луганске, в Ленинском районе города, осколки сбитого БПЛА повредили крышу и остекление частного дома. Пасечник добавил, что никто не пострадал.
