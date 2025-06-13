Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был обнаружен на пляже в турецком Шиле недалеко от Стамбула. Обломки дрона были доставлены на экспертизу спецслужбами.