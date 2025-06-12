Предположительно украинский дрон-камикадзе прибило к берегам Стамбула

12 июня 2025, 21:59

Предположительно украинский беспилотник обнаружили на турецком пляже

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Объект, похожий на украинский дрон-камикадзе самолётного типа обнаружили на берегу пляжа в турецком Шиле недалеко от Стамбула. Об этом сообщает газета Hürriyet.