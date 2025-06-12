Предположительно украинский дрон-камикадзе прибило к берегам Стамбула
Объект, похожий на украинский дрон-камикадзе самолётного типа обнаружили на берегу пляжа в турецком Шиле недалеко от Стамбула. Об этом сообщает газета Hürriyet.
12 июня на одном из пляжей в пригороде турецкого города была обнаружена металлическая конструкция с частично сломанными крыльями и без хвостовой части.
По известным данным, местные жители на черноморской пляже Узункум увидели подозрительный объект и тут же вызвали экстренные службы. Саперы, прибывшие на место происшествия временно оцепили зону в целях безопасности.
На данный момент не установлено, откуда прибыл летательный аппарат, но схож он с украинскими камикадзе-дронами. Все элементы упавшего беспилотника забрал на экспертизу спецназ.
Ранее сообщалось о доставке беспилотником флага России в Херсон.
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