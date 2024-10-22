Фото: istock/Irina Piskova
Украинские военные потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Марочко отметил, что в результате продвижения российских войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Он добавил, что эти позиции украинских вооруженных формирований располагались на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков.
Эксперт рассказал, что украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции, однако некоторые штурмовики, по его словам, покинули поле боя, поэтому ожидания руководства не оправдались.
В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Марочко отметил, что в результате продвижения российских войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Он добавил, что эти позиции украинских вооруженных формирований располагались на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков.
Эксперт рассказал, что украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции, однако некоторые штурмовики, по его словам, покинули поле боя, поэтому ожидания руководства не оправдались.
В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова