SHOT: Жители Сызрани сообщили о возгорании в районе НПЗ после атаки дронов ВСУ
Жители Сызрани в Самарской области сообщили о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Предварительно, он начался после атаки БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что серия взрывов в ночь на 15 августа сопровождалась активной работой систем ПВО. Сообщается, что несколько воздушных целей были успешно сбиты над городом.
Затем поступила информация от очевидцев, что промышленного предприятия замечены огонь и дым. Предположительно, в это место упали обломки БПЛА. На данный момент официального подтверждения случившегося не поступало.
