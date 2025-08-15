SHOT: Жители Сызрани сообщили о возгорании в районе НПЗ после атаки дронов ВСУ

15 августа 2025, 05:33

Фото: iStock/grafoto

Жители Сызрани в Самарской области сообщили о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Предварительно, он начался после атаки БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Местные жители рассказали, что серия взрывов в ночь на 15 августа сопровождалась активной работой систем ПВО. Сообщается, что несколько воздушных целей были успешно сбиты над городом.



