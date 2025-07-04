Губернатор Мельниченко: в Пензенской области введен режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», — сказано в посте чиновника.Ранее в Минобороны России докладывали о сбитии системами ПВО 16 украинских дронов самолетного типа. Отмечалось, что это произошло в период с 16:00 до 18:00 по Москве. По информации МО РФ, 11 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще три — над Рязанской и по одному аппарату над Орловской и Смоленской областями. Атака была отражена.
Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки запуска дронов по российским территориям.