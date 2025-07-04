ПВО сбила 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
Российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени.
По данным Минобороны РФ, 11 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, три — над Рязанской областью и по одному беспилотнику — над территориями Смоленской и Орловской областей.
Атака БПЛА была отражена дежурными средствами ПВО.
Напомним, объект в Удмуртии атаковали два дрона, заявил в четверг, 3 июля, глава региона Александр Бречалов.
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