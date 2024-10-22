Фото: Минобороны РФ
ВСУ попытались атаковать Тульскую область, где в районе местной ТЭЦ упали украинские беспилотники, сообщает Mash в своем Telegram-канале.
«Взрывы прогремели в Ефремове Тульской области. По словам местных жителей, первый раздался около 02:10, второй — через пять минут. Предварительно, речь идет о падении украинских БПЛА в районе ТЭЦ», — говорится в сообщении.На данный момент официальная информация от властей о пострадавших или погибших не поступала.
Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ВСУ «буферной зоны» в Курской области является враньём. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесняк подчеркнул, что российские военные активно освобождают населённые пункты Курской области от врага, поэтому заявление Зеленского является не более чем враньём. На данном направлении находятся последние резервы ВСУ, которые не способны ничего сделать.
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Елена Перлова