Губернатор назвал последствия удара ВСУ по служебному микроавтобусу под Белгородом

07 мая 2026, 09:46

Гладков: женщина погибла при атаке БПЛА на микроавтобус под Белгородом

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по служебному микроавтобусу, перевозившему сотрудников предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.