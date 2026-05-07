Губернатор назвал последствия удара ВСУ по служебному микроавтобусу под Белгородом
В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по служебному микроавтобусу, перевозившему сотрудников предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки пострадали три человека. Одну женщину спасти не удалось. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в Шебекинскую центральную районную больницу — врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. В настоящее время медики делают все возможное для его спасения.
Глава региона уточнил, что еще один мужчина получил осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму. Бригада скорой помощи приняла решение госпитализировать его в городскую больницу №2 в Белгороде.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили 121 вражеский БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области. По последним данным, пострадали 13 человек, включая ребенка.
