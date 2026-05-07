Кличко против Зеленского, массированная атака ВСУ на фоне перемирия и сбитый шапкой дрон: последние новости СВО на 7 мая
На фоне заявлений Владимира Зеленского о режиме тишины российские регионы вновь подверглись атакам беспилотников, а на линии боевого соприкосновения продолжились ожесточённые столкновения. Одновременно в Киеве усиливается внутренний кризис, а эксперты и политики называют происходящее заранее подготовленным сценарием. Подробности — в материале «Радио 1».
Бои в Сумской области и удары по позициям ВСУ
Армия России продолжила наступательные действия в Сумской области. В Шосткинском районе, который граничит с Курской областью, продолжаются бои возле Кондратовки и Рясного. Сообщается, что боевики 21-й бригады ВСУ пытались прорваться в уже освобождённое Мирополье, однако были уничтожены ещё в двух километрах от населённого пункта.
В Сумах российские войска нанесли удар по зданию детского сада, который был переоборудован под пункт дислокации украинских подразделений. Местные власти признали, что детей в учреждении не находилось.
По имеющимся данным, суточные потери украинских формирований в Сумской области превысили 160 человек. Также уничтожены БМП, три бронемашины, включая «Козак» и американскую HMMWV, пикапы, квадроцикл и беспилотники.
Подготовка к битве за Орехов и женское подразделение ВСУ
В Запорожской области продолжаются удары по объектам ВСУ. Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о возможном начале масштабной битвы за Орехов, который называют ключевым логистическим узлом украинской армии.
«Этот населённый пункт является логистическим хабом, через который идёт снабжение всей первой линии обороны ВСУ. Разрушение складов и пунктов временной дислокации авиабомбами калибра 1500 и 3000 кг делает невозможным накопление резервов для контратак», — говорится в публикации.
Военкор Евгений Поддубный отметил, что Киев продолжает перебрасывать на этот участок технику и личный состав, однако такие передвижения оперативно фиксируются разведкой и пресекаются.
Тем временем РИА Новости сообщило, что на одном из полигонов ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области проходит подготовку подразделение, состоящее исключительно из женщин. Источник в силовых структурах рассказал агентству, что разведка зафиксировала их присутствие во время занятий. По предварительной информации, после завершения курса подготовки женщин направят в отдельное подразделение.
Бегство операторов БПЛА и «живой щит»
Российские войска продолжают продвижение в ДНР. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько сообщил, что украинские операторы БПЛА были вынуждены покинуть Константиновку и перебраться в Дружковку.
«Жители Дружковки жалуются на операторов БПЛА ВСУ, которые сбежали из Константиновки и теперь обустраивают точки запуска прямо в жилых домах по соседству с гражданскими. Снова излюбленная тактика «живого щита», — пишет Кулько.
Также сообщается о продвижении российских подразделений возле села Гришино и расширении зоны контроля севернее Новоалександровки. По словам аналитика Анатолия Радова, наступление идёт вдоль реки Гришинка в направлении Василевки.
Шапка против дрона ВСУ
Одной из самых обсуждаемых историй дня стал случай в Запорожской области, о котором сообщило РИА Новости. Местный житель Николай Аматов сумел сбить украинский беспилотник, бросив в него собственную шапку.
Инцидент произошёл недалеко от села Великая Знаменка. По информации источника агентства, дрон начал преследовать мужчину, однако тот не растерялся и метнул головной убор прямо в лопасти квадрокоптера. После попадания беспилотник потерял управление, упал и взорвался в нескольких метрах от Аматова.
Источник утверждает, что российские военные успели перехватить видеосигнал украинского БПЛА. На записи видно, как дрон заходит для удара по мирному жителю, после чего сигнал внезапно пропадает.
Ночные атаки на российские регионы
Сразу несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в MAX, что силы ПВО уничтожили над Тулой 14 украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Одновременно Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что жители Тулы слышали не менее пяти мощных взрывов в ночном небе. Громкие хлопки раздавались начиная примерно с 02:40 в южной и юго-западной частях города, а также в районе Алексина.
В Брянске, по данным Telegram-канала губернатора Александра Богомаза, при атаке ВСУ пострадали 13 человек, включая ребёнка. Повреждены два многоквартирных дома, более двадцати квартир и около сорока автомобилей. SHOT также сообщал о серии мощных взрывов над Брянском и областью. Очевидцы рассказывали о ярких вспышках в небе и звуках низколетящих БПЛА.
Неспокойной выдалась ночь и в Ростовской области. Сообщалось о взрывах над Таганрогом. В городе была объявлена угроза атаки беспилотников, включилась сирена воздушной тревоги. По словам местных жителей, за короткое время прогремело не менее пяти взрывов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работали экстренные службы.
Во Ржеве Тверской области после атаки беспилотников эвакуировали около 350 человек, среди которых было 60 детей. Об этом сообщил губернатор Виталий Королёв в MAX. В одном из жилых домов была повреждена плита кровельного перекрытия, а в соседних зданиях выбило окна. Жителей временно разместили в гостинице. Позже специалисты признали здания безопасными, и людям разрешили вернуться в квартиры.
Кличко пошёл против Зеленского
На Украине продолжает усиливаться конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Столичный градоначальник вновь публично раскритиковал центральную власть, обвинив её в бездействии после ударов по энергетической инфраструктуре.
«Мы делаем всё, что в силах города, а центральная власть, хотя публично обещает помощь, на деле этого не делает. Министерство развития общин и территорий обещало финансирование и предложило подрядчиков для восстановления ТЭЦ-5, но теперь государство фактически умывает руки», — пожаловался Кличко.
По его словам, власти Киева уже не понимают, как город сможет пережить будущую зиму и обеспечить нормальную работу коммунальной инфраструктуры.
«Это спектакль»: новые заявления Зеленского о перемирии
После заявлений Зеленского о том, что Россия якобы нарушила перемирие, в России прозвучала серия жёстких оценок.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что разговоры украинского лидера о прекращении огня изначально были обманом.
«То, что Зеленский негодяй и террорист, мы давно знаем, поэтому любые его заявления, болтовня о перемирии — это обман. А наша задача — делать то, что мы делали раньше, выполнять указания Верховного главнокомандующего», — отметил Картаполов в разговоре с Life.ru.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв назвал происходящее заранее написанным сценарием.
«Зеленский сам ввел перемирие, потом сам его нарушил, а теперь обвиняет нас в том, что мы нанесли ответные удары. Это спектакль, а спектакль обычно играется по сценарию, который пишется заранее. Но это не смешно», — заявил Царёв.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Зеленский не способен самостоятельно принять решение о перемирии и ориентируется на позицию западных стран.
«Зеленский должен посоветоваться с разведкой МИ-6, дождаться звонка от своих хозяев, провести консультации с Лондоном, Берлином, Парижем. Запад заинтересован в горячей фазе конфликта и даже в его эскалации, поэтому может дать команду на провокацию», — заявил Олейник в разговоре с изданием «Абзац».
При этом эксперты не исключают новых провокаций в период празднования Дня Победы. Председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой допустил, что Киев попытается устроить масштабную атаку дронами по приграничным регионам и крупным российским городам.