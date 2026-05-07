Украинский беспилотник сбили шапкой
Житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский беспилотник, бросив в него шапку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его информации, мужчина находился недалеко от села Великая Знаменка, когда за ним погнался дрон. Однако он не растерялся: снял с головы шапку и бросил ее в квадрокоптер — она попала прямо в лопасти. После этого БПЛА упал на землю и сдетонировал в нескольких метрах от мужчины.
Собеседник агентства добавил, что российские военные перехватили видеосигнал украинского дрона, но взять управление над ним не успели.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области на одном из полигонов ВСУ проходит курс подготовки отряд, состоящий только из женщин. Предварительно, по окончании занятий их направят на службу в отдельное подразделение.
