ПВО отразила атаку 30 беспилотников на Москву
Системы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом Телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Начиная с вечера 26 октября, ВСУ проводят массированную атаку на Московский регион. К настоящему моменту, по словам властей, БПЛА своих целей не достигли. Все воздушные объекты сбиты на подлете к столице.
Как сообщил Телеграм-канал SHOT, несколько украинских беспилотников ПВО уничтожила в Тульской области. По предварительным данным, эти летательные аппарата также двигались в сторону Москвы, но их перехватили заранее.
Ранее сообщалось об атаке 13 БПЛА на Москву. В результате некоторые аэропорты временно приостановили работу.
