Губернатор прокомментировал информацию о повреждении нефтепровода в Ленобласти

Дрозденко: нефтепровод в районе порта Приморск не пострадал при атаке БПЛА
Нефтепровод в районе порта Приморск не пострадал при атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, вытекание горючих материалов произошло из-за попадания осколков в емкость с топливом. Последствия уже устранили.
«Дополнительная информация по утренней атаке БПЛА на Ленинградскую область. По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден», — написал глава региона.Ранее он сообщал, что обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Всего над регионом подавили 19 дронов, пострадавших нет.