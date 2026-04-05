Губернатор прокомментировал информацию о повреждении нефтепровода в Ленобласти

Дрозденко: нефтепровод в районе порта Приморск не пострадал при атаке БПЛА
Нефтепровод в районе порта Приморск не пострадал при атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, вытекание горючих материалов произошло из-за попадания осколков в емкость с топливом. Последствия уже устранили.

«Дополнительная информация по утренней атаке БПЛА на Ленинградскую область. По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден», — написал глава региона.
Ранее он сообщал, что обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Всего над регионом подавили 19 дронов, пострадавших нет.
Лидия Пономарева

