Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ленобласть
Обломки беспилотников повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, сейчас идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего силы ПВО ликвидировали 19 БПЛА над регионом, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по предприятию в городе Севск одноименного района Брянской области. В результате атаки погиб один сотрудник.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
