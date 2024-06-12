Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО

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Российские системы противовоздушной обороны работают в Севастополе и ликвидируют воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале
Как утверждает городской глава, все службы были приведены в состояние боевой готовности.
Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак