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Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены два беспилотника

Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В Калужской области было уничтожено два беспилотника 12 марта. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА. На месте уничтожения работает оперативная группа», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Шапша отметил, что пострадавших в результате налета дронов нет.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев рассказал об истинной причине массированной атаки беспилотников на российские регионы. По словам чиновника, таким образом Киев пытался убедить Вашингтон в том, что визит в Москву для американской делегации будет небезопасным.

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Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы РФ
12 марта 2025, 22:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

О создании зоны безопасности вдоль госграницы России поручил подумать глава государства Владимир Путин в рамках совещания в пункте управления курской группой войск.
«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — произнес президент.
Ранее Путин заявлял, что курский регион должен быть освобожден от украинских боевиков в ближайшее время.

ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. По словам главкома украинских боевиков Александра Сырского, маневр должен был отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.

Перед этим сообщалось, что российские войска взяли Суджу под контроль.

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Курская область должна быть освобождена от ВСУ в ближайшее время — Путин
12 марта 2025, 22:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Курская область должна быть освобождена от боевиков ВСУ в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания в одном из пунктов управления курской группой.
«Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — произнес верховный главнокомандующий.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, в августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.

Ранее сообщалось, что курская Суджа освобождена от противника, однако, по словам российских военных, он успел засыпать город противопехотными «Лепестками».

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Уолтц провел телефонные переговоры с российской стороной — Белый дом
12 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Телефонные переговоры с российской стороной по украинскому конфликту провел советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. Об этом сообщили в Белом доме.
«Сегодня <…> Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту», — прокомментировала Fox News представитель администрации США Кэролайн Ливитт.
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявлял о готовности Владимира Зеленского к миру на Украине. Республиканец также отмечал, что вести переговоры с Киевом по территориальным уступкам — «пустая трата времени».

Перед этим сообщалось, что американская сторона ждет от Российской Федерации согласия на перемирие.

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Трамп раскрыл позицию Зеленского по миру на Украине
Трамп: Зеленский раньше не хотел мира на Украине, но теперь готов к нему
12 марта 2025, 21:48

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на мир на Украине, хотя раньше не хотел этого, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы приближаемся к возможности достижения чего-то. У нас Украина, как вы знаете, я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.
В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Зеленским произошла ссора. Главе киевского режима указали на его неуважительное отношение к «священному Овальному кабинету». Позже США прекратили поставки вооружений Киеву, однако снова начали их.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал «пустой тратой времени».

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«Пустая трата времени»: Трамп оценил переговоры с Украиной по территориальным уступкам
Reuters: Трамп назвал переговоры с Украиной по территориям пустой тратой времени
12 марта 2025, 21:34

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Переговоры с Киевом по территориальным уступкам — пустая трата времени, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы также обсуждаем землю и другие вещи (...). Мы обсудили много деталей. Но это [территориальный вопрос] пустая трата времени. Мы не хотим тратить время, потому что много людей страдает [в конфликте]», — сказал Трамп.
Республиканец добавил, что данная тема является чувствительной для российской стороны и хозяину Белого дома пока нечего сказать конкретно.

Ранее киевский режим заявил, что не собирается признавать новые российские регионы.

В состав России на сегодня входят Крым, Севастополь, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.

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