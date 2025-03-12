Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены два беспилотника

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В Калужской области было уничтожено два беспилотника 12 марта. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА. На месте уничтожения работает оперативная группа», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Шапша отметил, что пострадавших в результате налета дронов нет.
Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев рассказал об истинной причине массированной атаки беспилотников на российские регионы. По словам чиновника, таким образом Киев пытался убедить Вашингтон в том, что визит в Москву для американской делегации будет небезопасным.
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