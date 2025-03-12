В Госдуме ответили на возобновление поставок оружия США в ВСУ

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Возобновление американских оружейных поставок в ВСУ нельзя считать катастрофой, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Никакой катастрофы с поставками оружия не произошло. Но сейчас будет сложный период. Американцы говорят, что они за мирное соглашение. Мы — тоже, просто у нас разные интересы, и мы должны их отстаивать. Политика — это всегда борьба компромиссов», — прокомментировал собеседник.Вашингтон прекратил оружейные поставки на Украину после скандала в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Перед этим сообщалось, что одной из тем переговоров США и Украины стали территориальные уступки. Подробностями с журналистами поделился госсекретарь США Марко Рубио.
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Никита Кротов