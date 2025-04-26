Во Львове сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) выбросили на улицу мобилизованного мужчину с эпилепсией. Об этом сообщает украинское СМИ.
Как оказалось, мобилизованного доставили в центр ТЦК, где у него и случился приступ. Вместо оказания помощи военные решили выбросить больного на улицу. Мужчину заметили прохожие.
Дальнейшая судьба больного неизвестна.
Ранее киевские власти признали, что в сбитом над Белгородской областью самолете Ил-76 находились украинские солдаты. Как оказалось, этих бойцов ВСУ планировалось обменять.
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«Прохожие помогли мужчине и вызвали ему скорую», — говориться в сообщении.
Дальнейшая судьба больного неизвестна.
Ранее киевские власти признали, что в сбитом над Белгородской областью самолете Ил-76 находились украинские солдаты. Как оказалось, этих бойцов ВСУ планировалось обменять.
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Иван Мусатов