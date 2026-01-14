SHOT: Серия взрывов прозвучала над Таганрогом Ростовской области на фоне работы ПВО
Над Таганрогом Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, 14 января около 22:50 со стороны Таганрогского залива раздалось примерно три-четыре взрыва. В то же время в небе наблюдались вспышки.
Предположительно, ПВО уничтожает беспилотники ВСУ на подлёте к городу. Точной информации о возможном количестве сбитых БПЛА или о последствиях на земле пока не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские военные применили беспилотники для атаки на танкер Matilda в Чёрном море. Судно находилось в районе, удалённом на сто километров от города Анапа в Краснодарском крае. Оно шло под флагом Мальты.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.