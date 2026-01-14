SHOT: Серия взрывов прозвучала над Таганрогом Ростовской области на фоне работы ПВО

14 января 2026, 23:58

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Таганрогом Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Предварительно, сработала система ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





По словам очевидцев, 14 января около 22:50 со стороны Таганрогского залива раздалось примерно три-четыре взрыва. В то же время в небе наблюдались вспышки.



Предположительно, ПВО уничтожает беспилотники ВСУ на подлёте к городу. Точной информации о возможном количестве сбитых БПЛА или о последствиях на земле пока не поступало.



