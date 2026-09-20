Силы ПВО отражают масштабную атаку БПЛА ВСУ на Москву и область
Силы противовоздушной обороны РФ сбили более сотни беспилотников на подлёте к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Около четырех утра стало известно о 34 сбитых дронах ВСУ, однако за два часа это количество возросло до 151 БПЛА. В настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Официальных сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле пока не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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