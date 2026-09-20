Объект на территории МНПЗ получил повреждения при атаки БПЛА ВСУ на Москву
В результате масштабного налёта беспилотников ВСУ объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получил повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.
Он уточнил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Атака украинских дронов на Москву все еще продолжается. Напомним, что к шести утра силы ПВО Минобороны сбили 151 БПЛА на подлёте к столице. Однако, по последней информации Собянина, эта цифра сейчас увеличилась до 186.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 20 сентября силовики сорвали концерт рэпера Madk1d (настоящее имя — Марк Серков) в клубе «Место Место» на Покровке. На мероприятие пришли многочисленные поклонники, поскольку исполнитель должен был дать бесплатное выступление. Подробности читайте в нашем материале.
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