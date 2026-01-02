Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ по Херсонской области
Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь. Доступ к ресурсу для родственников погибших заблокирован. Об этом сообщил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.
Вечером 1 января на сайте появились имена семерых человек, погибших в Хорлах при обстреле кафе и гостиницы со стороны ВСУ. Их личности были установлены в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Полное опознание всех жертв возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.
Сайт губернатора и правительства Херсонской области, на котором размещены списки погибших в результате нападения ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, подвергся масштабной DoS-атаке. В результате действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших оказались лишены возможности оперативно получать информацию. Сальдо назвал такие действия проявлением крайнего цинизма и преступлением против человечности.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали более 20 человек, среди которых был ребёнок. Свыше 50 мирных граждан получили ранения.
