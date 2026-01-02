Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ по Херсонской области

02 января 2026, 10:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь. Доступ к ресурсу для родственников погибших заблокирован. Об этом сообщил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.