Российские хакеры получили персональные данные главы беспилотных сил ВСУ Мадьяра
Российские хакерские коллективы KillNet и Beregini получили персональные данные командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадьяр») в результате взлома базы украинских страховых компаний.
Об этом пишут «Известия». Один из участников KillNet, говоривший со СМИ, на условиях анонимности, сообщил, что в похищенной базе обнаружилось личное о командире «Птиц Мадьяра» — в том числе паспортные данные, год рождения и адрес регистрации.
Ранее сообщалось, что в Британии обвинили «российских хакеров» в краже военной информации. Как писало издание Daily Mirror со ссылкой на источники, похищенная документация содержала сведения о восьми базах ВВС Соединенного Королевства.
Уточнялось, что идет расследование.
