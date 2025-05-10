В Минобороны доложили последние новости СВО

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Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 86 украинских дронов, доложили в МО РФ в субботу, 10 мая.
«За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщается в сводке министерства.До этого в Минобороны докладывали о нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Дни Победы. Уточнялось, что боевики нарушили режим тишины 9318 раз. Кроме того, сообщалось, что противник предпринимал разведку боем и 22 попытки атаковать.
Режим тишины в честь 80-летия Победы объявил президент России Владимир Путин. Он продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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