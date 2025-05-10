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В Минобороны доложили последние новости СВО

МО: ПВО России сбила 86 украинских дронов за сутки
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 86 украинских дронов, доложили в МО РФ в субботу, 10 мая.
«За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщается в сводке министерства.
До этого в Минобороны докладывали о нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Дни Победы. Уточнялось, что боевики нарушили режим тишины 9318 раз. Кроме того, сообщалось, что противник предпринимал разведку боем и 22 попытки атаковать.

Режим тишины в честь 80-летия Победы объявил президент России Владимир Путин. Он продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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Стало известно о плане по Украине
NBC: Уиткофф покажет в России мирный план по Украине из 22 пунктов
10 мая 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Документ по прекращению украинского конфликта, состоящий из 22 пунктов, создали представители США, Украины и европейских стран, которые участвуют в переговорах. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники.
По данным обозревателей, в документе есть пункт о месячном прекращении огня. Еще одно положение соответствует требованию России о том, что Вашингтон не поддержит членство Украины в НАТО.

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф скоро покажет план президенту РФ Владимиру Путину.

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — сказал один из собеседников издания, комментируя документ.

Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.

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Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы
Минобороны: ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы 9318 раз
10 мая 2025, 14:59

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ нарушили перемирие в дни празднования 80-летия Победы 9318 раз. Об этом заявили в Минобороны России в субботу, 10 мая.
«Формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — проинформировали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что украинские неонацисты предприняли одну разведку боем и 22 попытки атаки.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Кремль опубликовал документ, по которому бойцы ВС РФ готовы адекватно ответить в случае нарушения режима тишины.

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#минобороны рф
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Фицо высказался о своей поездке в Москву на День Победы
Фицо считает свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной
10 мая 2025, 12:35

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словацкий премьер Роберт Фицо считает свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной, о чем написал в соцсетях. По мнению политика, Европе нужно сотрудничать, а не вести ненавистническую политику.
«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», — сказано в публикации Фицо.
Он добавил, что получилось переговорить с российскими, китайскими, бразильскими и вьетнамскими лидерами.

Вечером 7 мая Фицо писал, что Эстония не дала ему пролететь в Россию через свое воздушное пространство, несмотря на разрешение. Позже премьер Словакии добрался до российской столицы извилистым маршрутом.

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У границы Курской области видели наемников западных ЧВК
«Архангелы спецназа»: ВСУ послали наемников западных ЧВК к Курской области
10 мая 2025, 11:46

Фото: istockphoto/N-sky

Иностранных наемников западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области отправили боевики ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Архангелы спецназа».
«Ситуация в <...> приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому <...> в работу вступили частные военные компании», — сказано в публикации.
Уточняется, что в указанной зоне были представители британской, эстонской, литовской и польской ЧВК.

Накануне в МО РФ заявляли, что формирования ВСУ нарушили перемирие, продолжив боевые действия. Перемирие продолжится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Режим тишины объявил президент России Владимир Путин по случаю празднования 80-летия Победы.

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Певицу Анну Нетребко объявили в розыск
10 мая 2025, 11:32

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за отказа предоставить доступ в её квартиру в Санкт-Петербурге. Власти намерены провести проверку на предмет возможной незаконной перепланировки в жилье, расположенном на улице Союза Печатников, сообщает SHOT.
Решение суда об обязательном допуске коммунальных служб в квартиру 53-летней артистки было вынесено после почти двух лет разбирательств по инициативе администрации Адмиралтейского района. В случае дальнейшего игнорирования требований суда, Нетребко грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей.

У певицы остаются ещё две квартиры в России, однако пока проверка их не затрагивает.

Напомним, Анна Нетребко покинула страну после начала специальной военной операции и выступила с критикой в её адрес. В течение длительного времени она не появлялась на сцене, однако недавно стало известно о возможном выступлении певицы в сентябре в лондонском театре Ковент-Гарден.

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