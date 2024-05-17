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Боевики организации «Правый сектор»* использовались в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом рассказал житель села Семеновка Сергей в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает Сергей, члены организации в боевых действиях не принимали участие, а контролировали ВСУ, чтобы они не оставляли позиции.
Собеседник информагентства добавил, что в ходе продвижения российской армии нацгвардейцы из Семеновки отходили в Новоселовку. Он обратил внимание, что вся Новоселовка «забита» украинскими военнослужащими, в то время как еще год назад оттуда вывезли всех гражданских и населенный пункт был пустой.
Ранее боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
«Я слышал, «Правый сектор»* нацгвардии сказал: «Будете отступать — мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы», — рассказал мужчина.
Собеседник информагентства добавил, что в ходе продвижения российской армии нацгвардейцы из Семеновки отходили в Новоселовку. Он обратил внимание, что вся Новоселовка «забита» украинскими военнослужащими, в то время как еще год назад оттуда вывезли всех гражданских и населенный пункт был пустой.
Ранее боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
Алина Юрчак