Известны преимущества российского «Солнцепека» — видео

Видео: Минобороны РФ
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» наводится на цель за минуту. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив видео с докладом наводчика-оператора с позывным «Князь». По его словам, орудие весьма просто в эксплуатации.
«Всего-лишь один пульт управления — мы его называем «Чебурашка». Все очень просто, интуитивно понятно, эргономично. Наводиться можно в течение минуты [после получения данных для стрельбы]», — сказал Князь.
Военнослужащий подчеркнул, что один термобарический снаряд «Солнцепека» способен ликвидировать стандартный опорник без окопной цепи.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что подводные мины Украины все больше угрожают гражданским судам в Черноморье.
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Никита Кротов