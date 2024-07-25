Известны преимущества российского «Солнцепека» — видео

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» наводится на цель за минуту. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив видео с докладом наводчика-оператора с позывным «Князь». По его словам, орудие весьма просто в эксплуатации.