Российские военные освободили село Подолы в Харьковской области

04 января 2026, 12:31

Фото: iStock/zabelin

Российские военные взяли под контроль село Подолы в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, что в операции по освобождению населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Запад».

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области», – сказано в заявлении.