Российские военные освободили село Подолы в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль село Подолы в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, что в операции по освобождению населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Запад».
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области», – сказано в заявлении.Ранее сообщалось о взятии ВС РФ под контроль села Бондарное в Донецкой Народной Республике. Его освободили подразделения «Южной» группировки войск.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.