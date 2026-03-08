Хинштейн назвал количество сбитых за сутки в Курской области БПЛА ВСУ

08 марта 2026, 19:06

Губернатор Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили 33 БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/N-sky

Системы ПВО за сутки перехватили над Курской областью 33 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в сводке, опубликованной в его Telegram-канале.