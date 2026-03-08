Хинштейн назвал количество сбитых за сутки в Курской области БПЛА ВСУ
Системы ПВО за сутки перехватили над Курской областью 33 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в сводке, опубликованной в его Telegram-канале.
По словам чиновника, за это время противник 46 раз применял артиллерию по населенным пунктам. Еще в 13 случаях атаки осуществлялись с использованием БПЛА, которые сбрасывали взрывные устройства.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за шесть часов — с 8:00 до 14:00 мск — в небе над Россией уничтожили 152 украинских дрона. Больше всего аппаратов (103) перехватили над Брянской областью. Также 13 БПЛА сбили над Тульской областью, 12 — над Калужской, десять — над Белгородской.
Кроме того, четыре беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, три — над Курской областью, по два — над Крымом, Краснодарским краем и Московским регионом, еще один — над Орловской областью.
