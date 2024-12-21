«Старые или алкоголики»: в Генштабе ВСУ заявили о дефиците в войсках

Фото: istockphoto/Iryna Imago
Боевиков ВСУ из противовоздушной обороны переведут в пехотинцы на фоне дефицита людей, пишут The Guardian, ссылаясь на представителей украинского Генштаба.
«Ситуация достигла критического уровня, и мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом», — приводятся в материале слова одного из собеседников издания.
Он подчеркнул, что большая часть высококлассных специалистов украинской ПВО не умеет воевать в окопах. При этом их готовили на Западе.
По словам второго источника журналистов, в ВСУ на сегодняшний день служат в основном пожилые и нездоровые люди. Упомянуты даже алкоголики.
«Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики», — процитировали обозреватели.
Перед этим стало известно, почему между Россией и Великобританией может быть война. Читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, кем могут заменить Украину в войне НАТО против РФ
«Паровоз идет вперед»: в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань
В Минобороны рассказали последние новости СВО
Никита Кротов