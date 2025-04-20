Самолет с вернувшимися из плена бойцами РФ приземлился

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Самолет с освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия», отметив, что бойцов встретили аплодисментами.
На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.
По данным Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.
Также в гуманитарном обмене в качестве жеста доброй воли участвовали раненые: 31 украинский военнослужащий был освобожден в обмен на 15 россиян, нуждающихся в срочном лечении. Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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По данным Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.
Также в гуманитарном обмене в качестве жеста доброй воли участвовали раненые: 31 украинский военнослужащий был освобожден в обмен на 15 россиян, нуждающихся в срочном лечении. Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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Мария Моисеева