Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Самолет с вернувшимися из плена бойцами РФ приземлился

Самолет с вернувшимися из плена бойцами РФ приземлился

«Известия»: Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Самолет с освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия», отметив, что бойцов встретили аплодисментами.
На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.

По данным Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.

Также в гуманитарном обмене в качестве жеста доброй воли участвовали раненые: 31 украинский военнослужащий был освобожден в обмен на 15 россиян, нуждающихся в срочном лечении. Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте также:

Стало известно о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане

Герои приземлились: экипаж «Союза МС-26» успешно вернулся на Землю

Число погибших из-за нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
#самолет
#минобороны рф
#telegram
#всу
#вс рф
CNN: пасхальное перемирие настроит Трампа на пророссийский лад
20 апреля 2025, 03:29

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Объявленное президентом России пасхальное перемирие может усилить пророссийские настроения Дональда Трампа в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN.
CNN предполагает, что жест Москвы может осложнить позицию Киева, если перемирие будет нарушено. Кроме того, телеканал указывает на риски логистических проблем для ВСУ в случае соблюдения режима прекращения огня.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — передал канал.
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, было представлено Владимиром Путиным как шаг к миру с ожиданием аналогичного ответа от Украины. Российский лидер подчеркнул, что войска готовы к возможным провокациям.

Эта предусмотрительность себя оправдала. Вечером 19 апреля выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уже с 18:00 зафиксировали несколько атак: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА.

Читайте также:

Россиянам рассказали о важной детали обмена пленными с Украиной

«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном

В российском регионе создали мобилизационный резерв «Барс 39»
#лидер
#всу
#сша
#россия
#пасха
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе создали мобилизационный резерв «Барс 39»
В Калининградской области создали боевой мобилизационный резерв «Барс 39»
20 апреля 2025, 02:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв «БАРС 39», куда вошли военнослужащие запаса и контрактники. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку», — сообщил он.
Первая группа резервистов уже приступила к тренировкам на полигоне Хмелевка, где губернатор лично вручил им шевроны и поздравил с началом подготовки. Набор в «БАРС 39» продолжается.

«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание
«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание
«Желающие записаться, звоните по номеру: 8 (4012) 53-26-63. Или приходите в военные комиссариаты по месту воинского учёта или прибывания», — добавил он.
Ранее сообщалось, что крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Читайте также:

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Волейболистки «Локомотива» стали трехкратными чемпионками России

В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
#губернатор
#минобороны рф
#проект
#обращения
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о важной детали обмена пленными с Украиной
МИД ОАЭ: обмен пленными 19 апреля между РФ и Украиной стал самым крупнейшим
20 апреля 2025, 01:36

Фото: iStock/opolja

Крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявили в Министерстве иностранных (МИД) ОАЭ, передает ТАСС.
Согласно данным ведомства, в рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. С начала 2024 года ОАЭ способствовали возвращению более 3,7 тысяч задержанных.

Также стоит уточнить: в качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В МИД подчеркнули, что стороны конфликта поддержали посреднические усилия, и выразили готовность продолжать поиск путей мирного урегулирования.

«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — указывалось в сообщении.
Читайте также:

В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия

Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Бой у Часов Яра: Боевик ВСУ успел сдаться штурмовикам до уничтожения своей позиции — видео
#мид
#человек
#акции
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
ООН приняла к сведению перемирие РФ на Пасху и призывает к прочному миру на Украине
20 апреля 2025, 00:44

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие, которое действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», — передает его слова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что режим прекращения огня призван обеспечить безопасность во время празднования Пасхи. Он выразил надежду, что Украина присоединится к инициативе, но подчеркнул, что российские войска готовы к возможным провокациям и нарушениям перемирия.

При этом поздним вечером 19 апреля сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия. Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.

Читайте также:

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Владимир Машков рассказал о своём отношении к любви

В НИКИ детства посоветовали научить ребёнка падать с велосипеда или самоката
#владимир путин
#президент
#безопасность
#украина
#режим
#оон
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие
Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие и атаковали Алешки и Каховку
20 апреля 2025, 00:11

Фото: iStock/bbsferrari

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив продолжающиеся атаки на мирные города региона.
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.

«С 18:00 зафиксированы атаки: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — сообщил Сальдо.
При этом губернатор подчеркнул, что на отдельных участках фронта обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «сохранил человеческое».

До этого Путин заявил, что российские войска готовы отражать возможные провокации, но выразил надежду на соблюдение перемирия Украиной. При этом от военкора RT Андрея Филатова ранее уже передавал, что ВСУ стали нарушать пасхальное перемирие. Он сообщил, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России.

Читайте также:

ВСУ получили приказ прекратить огонь после начала пасхального перемирия

«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский выразил готовность соблюдать пасхальное перемирие

Слуцкий заявил о попытке Зеленского «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием
#губернатор
#безопасность
#telegram
#всу
#путин
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате