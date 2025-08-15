В Курске при атаке БПЛА на жилую многоэтажку погибла женщина, есть пострадвшие
Хинштейн: В Курске при атаке БПЛА на многоэтажку погибла женщина, 6 людей пострадали
При атаке беспилотника на жилой дом в Курске погибла женщина, ещё шесть человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Ночной удар БПЛА пришёлся на многоэтажку в Железнодорожном районе. Возникший пожар охватил четыре верхних этажа. По данным очевидцев, в соседних домах были выбиты стёкла. Ранее «Радио 1» публиковало фото и видео с места трагедии.
Погибла одна местная жительница. Шестеро пострадавших госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии. Хинштейн выразил соболезнования родным и пообещал помощь в восстановлении жилья.
«Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. (...) Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья», — написал он.На месте работают экстренные службы. Утром запланирован подомовой обход для фиксации разрушений. Жителей предупредили об опасности приближения к возможным обломкам дрона.