В Курске при атаке БПЛА на жилую многоэтажку погибла женщина, есть пострадвшие

15 августа 2025, 02:19

Хинштейн: В Курске при атаке БПЛА на многоэтажку погибла женщина, 6 людей пострадали

Фото: iStock/sudok1

При атаке беспилотника на жилой дом в Курске погибла женщина, ещё шесть человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.





Ночной удар БПЛА пришёлся на многоэтажку в Железнодорожном районе. Возникший пожар охватил четыре верхних этажа. По данным очевидцев, в соседних домах были выбиты стёкла. Ранее «Радио ​1» публиковало фото и видео с места ​трагедии.



Погибла одна местная жительница. Шестеро пострадавших госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии. Хинштейн выразил соболезнования родным и пообещал помощь в восстановлении жилья.



Кадры горящей многоэтажки (Фото: Telegram-канал Baza @bazabazon)

«Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. (...) Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья», — написал он.