Достижения.рф

В Курске при атаке БПЛА на жилую многоэтажку погибла женщина, есть пострадвшие

Хинштейн: В Курске при атаке БПЛА на многоэтажку погибла женщина, 6 людей пострадали
Фото: iStock/sudok1

При атаке беспилотника на жилой дом в Курске погибла женщина, ещё шесть человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.



Ночной удар БПЛА пришёлся на многоэтажку в Железнодорожном районе. Возникший пожар охватил четыре верхних этажа. По данным очевидцев, в соседних домах были выбиты стёкла. Ранее «Радио ​1» публиковало фото и видео с места ​трагедии.

Погибла одна местная жительница. Шестеро пострадавших госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии. Хинштейн выразил соболезнования родным и пообещал помощь в восстановлении жилья.

Кадры горящей многоэтажки (Фото: Telegram-канал Baza @bazabazon)
«Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. (...) Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья», — написал он.
На месте работают экстренные службы. Утром запланирован подомовой обход для фиксации разрушений. Жителей предупредили об опасности приближения к возможным обломкам дрона.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0